La course verticale et solidaire Vertigo revient le 16 mai dans la Tour CB21

Créée en 2013, la course verticale et solidaireVertigo fêtera ses 10 ans, à l’occasion de sa 9e édition, Covid oblige, le 16 mai prochain. L’événement se déroulera comme l’année dernière dans la Tour CB21 à Paris La Défense. Le principe de cette course est de monter le plus rapidement possible les 42 étages et 977 marches de la Tour.

Vertigo : un engagement solidaire

Seul, entre amis ou avec ses collaborateurs, la course Vertigo est ouverte à tous. Cet événement vertical est aussi, et surtout, un engagement solidaire. En effet, il permet de collecter des fonds pour l’ONG Play International, pionnière dans le secteur du développement de l’éducation par le sport, et qui répond à des problématiques variées comme l’égalité filles-garçons, le handicap, le dialogue interethnique ou encore la rescolarisation.

Vertigo n’est pas seulement une course, l’organisation a également prévu de nombreuses animations, notamment un afterwork festif avec bar, DJ set, Molkky ou encore des massages.

