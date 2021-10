La Course des jeunes avocats le 8 juin

Cette course unique en son genre est réservée aux membres d’une profession juridique ou comptable : avocats ou élèves avocats, notaires, experts comptables, commissaires aux comptes, juristes, greffiers et magistrats. Au cœur du Bois de Boulogne, venez parcourir les 10 kilomètres d’un parcours accessible à tous.



Tarif

10 km : individuel ou duo-relais ou challenge

- 20€ par personne

- 25€ sur place le 8 juin (venir impérativement avec votre certificat médical)



INSCRIPTIONS

Inscription en ligne sur : www.chrono-events.com (voir le réglement de la course auprès de l’ACE).

Possibilité de s’inscrire, le jour de l’inscription auprès de la distribution des dossards (dans la limite des dossards disponibles).

Le parcours de la Course des Jeunes avocats de Paris est constitué de 2 boucles identiques dans le Bois de Boulogne. Parcours très roulant, sans aucune difficulté, entièrement sécurisé et dans un cadre agréable.

Départ :

Route de Suresnes, carrefour du bout du lac

Arrivée : identique au point de départ

Le ravitaillement en eau est situé à l’emplacement du village et est assuré pour chaque tour composant le parcours. Un ravitaillement complet est disponible à l’arrivée au niveau du village.

Le challenge des cabinets

Cette nouvelle édition sera l’occasion de mettre en place pour la seconde fois le Challenge des Cabinets. Véritable outil de communication interne, le but de ce Challenge est de donner l’opportunité à tous les cabinets d’avocats de mobiliser leurs équipes en les fédérant lors d’un événement Corporate. Alors n’hésitez plus : participez à cette grande fête interprofessionnelle et faites de la 5e édition de la Course des Jeunes Avocats un évènement de rassemblement de toute votre équipe

Comment participer ?



L’équipe doit être constituée d’au moins trois coureurs (et non limitée) sur le 10 km individuel. Pour être classé dans le Challenge, chaque cabinet doit rassembler au moins trois arrivants sur le 10km individuel.

Le classement est établi par cumul des temps réels de course des trois meilleurs membres du groupe. L’équipe ayant le temps total cumulé le plus faible remporte le Challenge. Un classement spécifique sera établi regroupant tous les cabinets présents lors de la course. Les trois premiers Cabinets seront récompensés lors de la cérémonie de remise des prix le jour même.

Pour tout renseignement, contacter Grégoire Valleteau :

• Par téléphone au 06 82 48 65 74

• Par mail à : challenge@avena-event.fr