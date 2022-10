La Courneuve s’engage pour un grand plan d’embauche et de formation

Restaurants obligés de réduire leur capacité par manque de serveurs, fréquences de bus urbains réduites par manque de conducteurs, chantiers à l’arrêt par manque de coffreurs. Alors que la France dit manquer de femmes et d’hommes pour travailler, le nombre de chômeurs en Seine-Saint-Denis baisse très difficilement avec 4 840 personnes inscrites à la recherche d’un emploi à La Courneuve au premier trimestre 2022, dont 57 % de demandeurs d’emploi de catégorie A (personnes sans aucune activité professionnelle le mois précédent).

Le taux de chômage des jeunes de 25 % est également largement plus élevé que la moyenne nationale qui atteignait 15,3 % de la population active des 15-24 ans en juin 2022, ce qui le situait déjà parmi les plus élevés en Europe (13,6 % en moyenne au sein de l'Union européenne). La Courneuve reste ainsi la ville où la population est à la fois en proportion plus jeune que la moyenne française, tout en étant trois fois plus pauvre et deux fois plus touchée par le chômage.

Alors que 18 810 projets de recrutement étaient annoncés pour 2022 dans la Plaine Commune (93), 40 % des recrutements étaient anticipés comme étant difficiles par les entreprises. Parmi ceux-ci des postes d’ouvriers de la construction du bâtiment, des fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services, mais aussi des techniciens et employés.

Une triste réalité quand on sait que les Courneuviens sont nombreux à être qualifiés, formés ou peuvent l’être rapidement. Avec 3 866 entreprises privées ou publiques sur notre territoire qui comptent 12 755 salariés et 1 122 créations d'entreprises, il est temps de faire se rencontrer l’offre et la demande et de changer de paradigme », explique Gilles Poux, maire de La Courneuve.

« La Bataille pour l’Emploi »

« Les dispositifs en faveur de l’emploi, tels qu’ils sont aujourd’hui conçus et déployés, ne sont pas en mesure de réduire les écarts entre ces derniers et le reste de la population […] Les personnes les plus vulnérables, éloignées du travail ou en sortie négative qui devraient représenter le cœur de cible de la politique de l’emploi dans les QPV sont en réalité difficilement atteignables », constatait la Cour des comptes dans un rapport publié en juillet dernier. Face à cette situation, La Courneuve a décidé de lancer « La Bataille pour l’Emploi », du 20 octobre au 15 novembre, pour arrêter de parler d’heures d’insertion dans les quartiers populaires mais de salariat, de CDI et de formations. Ainsi, Gilles Poux appelle les décideurs et entrepreneurs à s’engager dans cette bataille à travers un grand plan d’embauche et de formation.

Durant un mois, les élus de La Courneuve vont ainsi aller à la rencontre des habitants pour débattre et recueillir leur CV. L’objectif étant de faire le pont avec les entreprises du territoire à la recherche de salariés. « Cet engagement nous allons le prendre avec tous les acteur·rice·s de l’emploi concerné·e·s. Il est temps de sortir des constats pour un volontarisme politique et économique qui fasse bouger les lignes ! Rendez-vous le 15 novembre pour connaître le nombre de CV récupérés et le nombre d’entreprises ainsi que de promesses d’embauche obtenues. ».