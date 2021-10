La Cortigiana à l'heure vénitienne

Pour l’exposition « Canaletto à Venise » le chef a concocté une carte riche en saveurs. Parmi le choix des 24 entrées, plats ou desserts : le Cicchetti di pesce (entrée traditionnelle de Venise) ou la véritable mozzarella in carrossa ; le foie de veau à la vénitienne et sa polenta dorée au four ou les raviolis maison à la bresaola, roquette et tomate cerise ; enfin pour les gourmands l’affogato [glace vanille, café serré et tuile de chocolat] ou la pannacotta de saison…

Ouvert tous les jours à midi. Ouverture du restaurant le vendredi soir pendant la nocturne de l’exposition.

Plus d’informations sur www.museemaillol.com

copyright La Cortigiana