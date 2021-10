La construction mondiale s'essouffle

Pour les analystes d'Euler-Hermès, durant les dix dernières années, « la majeure partie de la croissance du secteur de la construction à l'échelle mondiale provenait des marchés émergents (+57 % de croissance entre 2008 et 2018) ».

Dans le même temps, « les pays développés ne sont pas parvenus à retrouver leurs volumes d'avant-crise. Pour 2019, le ralentissement attendu trouvera sa source dans la décélération de la croissance économique mondiale et le resserrement des conditions financières et monétaires ».

Le secteur de la construction

pourrait être le plus affecté par la prochaine crise

Selon les experts locaux d'Euler Hermes, « le secteur de la construction n'a pas été capable de mettre en place les pare-feux nécessaires et de se relever pleinement de la crise de 2008, malgré un contexte économique mondial porteur :

- La liquidité est historiquement, et restera, la préoccupation principale pour le secteur à l'échelle mondiale. Le DSO moyen dans la construction est de 85 jours, ce qui place le secteur parmi les trois plus mauvaises performances en matière de délais de paiement.

- La demande n'est que très légèrement repartie sur les plus gros marchés du secteur de la construction (France, Allemagne, Italie et Etats-Unis entre autres), et n'a pas encore retrouvé ses niveaux d'avant-crise. En effet, la croissance moyenne en volume du secteur dans ces pays s'avère négative entre 2008 et aujourd'hui.

- La rentabilité s'est également retrouvée sous pression du fait de la hausse du coût des intrants, et plus particulièrement du coût du travail ».

La situation en France



Dans l'Hexagone, la croissance en volume du secteur de la construction devrait ralentir à +1,6% en 2018 et à +1,5% en 2019 (+2,5 % en 2017), du fait de difficultés concernant la demande, la rentabilité et la liquidité.



L'année 2018 a été difficile pour la construction française en termes de volume, particulièrement pour le secteur résidentiel. Les perspectives 2019 ne sont guère plus optimistes : depuis 2017, les chiffres relatifs aux permis de construire et aux mises en chantier sont décevants. Fin août 2018, le nombre de permis de construire cumulé sur 12 mois était en recul de 7,9 %.



Concernant les mises en chantier, c'est un recul de 10 % qui a été constaté sur la même période. Par ailleurs, les marges d'exploitation de la construction française devraient se réduire cette année. En 2018, les entreprises françaises de la construction ont été prises entre le marteau et l'enclume, avec d'un côté un recul des revenus et de l'autre une augmentation des coûts, provenant de la hausse du prix des matériaux de construction et des coûts de main d'œuvre.



Enfin, les délais de paiement moyens appliqués dans la construction française continuent d'affecter la liquidité du secteur : ils ont augmenté de sept jours entre 2016 et 2017, et s'élèvent désormais à 75 jours.

Le premier signe de ce virage entamé par le secteur de la construction est la détérioration de la santé financière des entreprises dans plusieurs pays : lors des neuf premiers mois de 2018, Euler Hermes a comptabilisé 41 défaillances de grandes entreprises de la construction dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros.

Le secteur de la construction pourrait être le plus affecté par la prochaine crise. Une conclusion inquiétante, surtout lorsque l'on sait que le secteur pèse lourd dans la plupart des économies avancées et émergentes, et représente 10 % de l'activité économique mondiale.