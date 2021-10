La compétition ça s'apprend et on apprend

Cet événement, organisé à Bobigny, Université Paris XIII, UFR STAPS, s’inscrit dans la politique de revalorisation de ses compétitions menée par le comité FSGT 93 et sa volonté de défendre un domaine du sport essentiel pour les jeunes du département et pour les pratiquants. Cette journée permettra la confrontation et l’échange des savoirs et des connaissances du monde enseignant, du sport associatif et de l’expertise du haut niveau grâce à la participation des clubs Grands Partenaires du Conseil général. Les objectifs du colloque :

Redonner du sens à cette composante fondamentale du sport qu’est la compétition ;

Montrer qu’elle peut-être un outil fondamental pour le développement de l’être humain, son épanouissement, son apprentissage et son progrès ;

Apporter des améliorations et faire progresser les compétitions FSGT 93, en confrontant et en échangeant les points de vue, en s’ouvrant au monde enseignant, aux clubs de haut niveau de performance, au mouvement sportif dans sa globalité ;

Apporter une journée de formation aux cadres de la FSGT, aux bénévoles, aux éducateurs, aux entraîneurs

La journée se terminera par la 2e soirée des champions FSGT 93 qui mettra à l’honneur les sportifs les plus performants des clubs du comité au cours de la saison 2011-2012, suite à un travail avec les commissions départementales d’activités. Le début d’année 2013 est placé sous le signe de la compétition et ses valeurs. Faisons de cet événement une réussite collective au niveau de la FSGT, inscrivez-vous nombreux et relayez l’information à vos réseaux !