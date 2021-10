La Compagnie Régionale des commissaires aux comptes de Versailles change d'identité

Conformément à l'arrêté du 31 janvier 2020 portant regroupement de compagnies régionales de commissaires aux comptes, publié le 5 févier 2020 au Journal Officiel, les Compagnies Régionales de Versailles, Bourges et Orléans vont devenir, dès le 1er novembre prochain, la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles et du Centre. Le siège est fixé à Versailles, au 23 Boulevard du Roi.

La nouvelle Compagnie couvrira dix départements, un bassin de près de 50 000 km², 7 millions d'habitants, 144 villes et 2475 commissaires aux comptes et comptera 22 élus au conseil régional avec une équipe de 9 permanentes.

Nouvelle identité, nouvelle présidenc e

A l'issue des élections organisées du 15 au 30 septembre, un Conseil régional s'est tenu le 5 octobre dernier au cours duquel ont été élus les membres du bureau ainsi que le nouveau président de la CRCC de Versailles et du Centre, Florent Burtin, et son 1er vice-président, Philippe Vincent.

Florent Burtin, 49 ans, est commissaire aux comptes et expert-comptable, associé et membre du Comité directeur du Groupe AFIGEC, dont il est co-responsable du département « Audit ». Il a siégé douze ans au Bureau national de l'IFEC. Membre du Conseil Régional de la CRCC de Versailles depuis 2012, il en a été élu vice-président délégué le 14 décembre 2016 et a exercé un mandat de deux ans au sein du Bureau National de la CNCC.

Quant à Philippe Vincent, 49 ans, il est membre du Conseil Régional de la CRCC de Versailles depuis 2014 et vice-président depuis 2016. Il a été membre de la Commission Nationale d'Inscription de 2019 à 2020, membre du Bureau National de l'IFEC de 2014 à 2020 ainsi qu'observateur du DEIP au Conseil National de la CNCC de 2014 à 2020. Également commissaire aux comptes et expert-comptable, il a passé 3 ans au bureau PwC de Détroit et est associé chez PwC où il est responsable de la business unit « technologie, télécom, retail, et services » depuis 2016 au sein de l'activité Audit.

Membres du nouveau Conseil régional

Le Conseil régional se compose des membres du bureau élus ainsi que de Solange Aiache, Erik Alardin, Séverine Cartot, Didier Clément, Pierre-Michel David, David Dupont Noël, Mathilde Girard, Thierry Morel, Valentin Ryngaert, Amal Taour Alves et Anne Veaute.