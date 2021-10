La Compagnie Fiduciaire renforce son maillage territorial

La Compagnie Fiduciaire poursuit avec succès ses ambitions de croissance et confirme sa pole position en Nouvelle-Aquitaine grâce à son rapprochement avec les cabinets Labrousse & Associés en Charente.

Classé 24e cabinet national et déjà présent sur 19 sites dans le Grand Sud-Ouest et à Paris, cette association offre au groupe la possibilité de renforcer son ancrage sur le territoire.

Déjà présent à Angoulême depuis plus de 20 ans, le cabinet charentais de la Compagnie Fiduciaire accompagne près de 1 000 clients au quotidien avec tous les services de proximité nécessaires au développement de leurs activités.

Implantée à Angoulême, Barbezieux et Chalais, la société d'expertise comptable Labrousse & Associés, accompagne quant à elle ses clients depuis plus de 40 ans en matière comptable, fiscale et sociale. C'est tout naturellement que Labrousse & Associés s'est rapproché de la Compagnie Fiduciaire dans un esprit d'ouverture. En effet, les deux entreprises et leurs équipes partagent le même immeuble à Angoulême depuis des années mais aussi, et surtout, les mêmes valeurs d'écoute, de service, de proximité et de conseil.

La nouvelle équipe de direction sera formée par Emmanuel Françoise, expert-comptable associé, qui rejoint Fabrice Guillot, directeur associé, déjà à la direction du cabinet au côté de Jean Michel Labrousse avant le rapprochement. Quant aux équipes de ces trois cabinets, elles rejoignent dès à présent les effectifs du groupe Compagnie Fiduciaire. Ainsi, les synergies des compétences et des technologies permettront de répondre au mieux aux besoins des clients. En effet, le Groupe Compagnie Fiduciaire, c'est de l'expertise comptable et de l'audit mais c'est également tout un écosystème au service des entreprises qui mise sur la force de l'interprofessionnalité : gestion de patrimoine, conseil en développement, solutions digitales...