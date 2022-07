La commune de Ville-d’Avray et le département des Hauts-de-Seine réitèrent leur contrat de développement

Georges Siffredi, président du département des Hauts-de-Seine, et Aline de Marcillac, maire de Ville-d’Avray, ont signé dernièrement le 4e contrat de développement entre le département et la commune. Ce contrat, qui va courir de 2022 à 2024, se matérialise par un soutien financier à la commune de l’ordre de 2 300 575 euros.

Cette aide intervient dans le cadre de la politique départementale de soutien aux communes. Un appui apporté et régi par un partenariat contractuel, couvrant une période triennale, qui regroupe les subventions versées aux communes. Ce dispositif affirme donc le rôle de partenaire du département auprès des communes, tout en leur permettant d’engager des projets structurants avec une aide financière pérenne. Pour Ville-d’Avray, cette enveloppe est répartie entre deux grands pôles.

Investissement et fonctionnement au cœur du soutien financier

2 053 885 € sont ainsi dévolus à l’investissement. La rénovation de la piscine, à hauteur de 639 153 euros, ou encore la rénovation de l’église Saint-Nicolas-Saint-Marc, pour 659 222 euros, sont deux exemples de travaux que la commune va réaliser avec cet argent public. Le second grand pôle de ce soutien financier du département est dirigé vers le fonctionnement de la mairie et de la ville, avec une enveloppe de 246 690 euros. Activités sportives (75 825 euros), relais d’assistantes maternelles et parentales ( 3 003 euros) et activités culturelles (103 125 euros) sont concernés.

Le montant de ce quatrième contrat en investissement est 79 % plus élevé que celui signé pour la période 2019- 2021, qui s’élevait alors à 1 150 000 euros, pour un total de 1 394 732 euros, investissement et fonctionnement confondus.

Un partenariat avec 36 communes du département

Depuis 2013, le département met en œuvre des contrats de développement avec les 36 communes de son territoire afin de faire émerger et de soutenir des projets locaux. Au total, ce ne sont pas moins de 102 contrats qui ont été approuvés avec les communes. Un total qui représente un montant de 592 millions d’euros (381 millions d’euros en investissement, et 211 millions d’euros en fonctionnement). En comparaison avec la période 2010-2012, les financements départementaux ont augmenté de 366 % en investissement. Le montant des contrats en frais de fonctionnement sera revalorisé chaque année en fonction de l’inflation.