La Commission soutient 12 régions européennes dans leur transition industrielle

Ces régions et États membres avaient demandé à bénéficier du soutien et de l'expertise de la Commission en vue de réussir leur transition industrielle et de concevoir des stratégies de développement en fonction des domaines où ils occupent une position concurrentielle, autrement dit leurs atouts de « spécialisation intelligente ».

Cela rentre dans le cadre de la politique de “smart region” lancée il y a de nombreuses années qui réduit les inégalités régionales et apportent des bénéfices concrets.

Au cours de l'année écoulée, des experts de la Commission ont rencontré les autorités nationales et régionales pour faire le diagnostic des freins à la création d'emplois et à la croissance.

Les premiers résultats de cette initiative sont le lancement de 12 projets pilotes, un par région ou État membre, destinés à surmonter les obstacles spécifiques à la transition industrielle. Chacun de ces projets recevra une subvention de 300 000 euros de la part de l'UE :

Cantabrie, Espagne

En raison de l'évolution technologique, le secteur agroalimentaire régional a perdu de nombreux emplois. Grâce à la subvention de l'UE, la région lance un projet de requalification et d'insertion professionnelle dans ce secteur.

Centre-Val de Loire, France

La région souhaite adapter les compétences de sa population aux emplois de demain. Le projet pilote financé par l'UE aidera les petites et moyennes entreprises locales des secteurs traditionnels à développer les connaissances et les compétences numériques.

Grand Est, France

Pour réussir la transition vers une économie à faible intensité de carbone, la région utilisera la subvention de l'UE pour mettre en place une plateforme destinée à tester des solutions pour la transition énergétique dans les entreprises locales.

Hauts-de-France, France

Pour s'adapter à l'évolution numérique et technologique, la région utilisera la subvention pour aider les petites et moyennes entreprises innovantes locales à intégrer les technologies numériques dans leurs procédés de production ou dans la conception des produits.

Lituanie

La subvention de l'UE contribuera à l'introduction d'une feuille de route pour l'économie circulaire dans l'ensemble de l'industrie lituanienne.

Finlande du Nord-Est, Finlande

La région aidera ses entreprises à utiliser les innovations produites par d'autres acteurs, comme les universités ou les pépinières d'entreprises. Elle lance un projet pilote visant à promouvoir et à financer l'innovation interrégionale dans le secteur de la sylviculture et l'industrie du bois.

Grand Manchester, Royaume-Uni

La région utilisera la subvention de l'UE pour élaborer et tester une « Charte pour l'emploi de qualité » visant à améliorer les compétences, la qualité de l'emploi, la productivité et les salaires dans les entreprises locales.

Suède du Centre-Nord, Suède

Pour réussir la transition vers une économie circulaire à faible intensité de carbone, la région mettra en place un laboratoire chargé de travailler sur des solutions économes en ressources pour les entreprises locales.

Piémont, Italie

La région souhaite promouvoir l'innovation ouverte et développer des mécanismes de financement de l'innovation. Grâce à la subvention de l'UE, elle testera de nouvelles solutions pour la gestion et le financement de pôles d'entreprises locaux et la diffusion régionale de l'innovation.

Saxe, Allemagne

La région utilisera la subvention de l'UE pour rechercher de nouveaux modèles commerciaux qui permettront de décarboner l'industrie automobile régionale.

Slovénie​

Le pays mettra en place une plateforme collaborative physique et en ligne afin de développer l'industrie slovène 4.0, qui comprend des domaines tels que la cybersécurité, l'informatique en nuage, les mégadonnées ou la robotique.

Wallonie, Belgique

La région testera de nouvelles solutions dans le domaine du plastique, depuis la production jusqu'à la consommation et au recyclage, et encouragera les processus circulaires pour les matières plastiques dans les petites et moyennes entreprises locales.