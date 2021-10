La Commission européenne lance une consultation pour évaluer l'IEJ

En 2014, l'Union européenne a établi l'Initiative pour l'emploi des jeunes : une ressource financière dédiée à la réduction du taux de chômage des jeunes. Après cinq années de mise en place, la Commission européenne lance une consultation pour évaluer cet outil et à terme, l'améliorer.

La consultation, jusqu'au 16 août, est disponible en ligne. Elle est ouverte aux citoyens ainsi qu'aux acteurs de l'emploi et de l'inclusion sociale. L'objectif de cette consultation est de recueillir les points de vue de l'ensemble des acteurs et d'étudier la portée de l'IEJ.

Face à la situation de l'emploi des jeunes, l'Union européenne a mis en place la garantie européenne pour la jeunesse. Elle vise à proposer à chaque jeune une solution professionnelle de qualité (emploi, formation, stage, alternance) dans les quatre mois suivant la fin de sa scolarité ou la perte de son emploi.

L'IEJ est un financement dédié à la mise en œuvre de cette garantie. Il soutient les actions à l'égard des jeunes de moins de 30 ans, NEET (ni en emploi, en études ou formation) et vivant dans des régions où le taux de chômage est supérieur à 25 %. En France, entre 2014 et 2018, plus de 500 000 jeunes NEET ont été accompagnés par une action cofinancée IEJ.