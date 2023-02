La Commission européenne étend son outil de lanceurs d’alerte aux cas de fusions et aides d’Etat illégales

Dans un communiqué daté du 4 janvier 2023, la Commission européenne (la « Commission ») a annoncé avoir étendu le champ d’application de son outil de lancement d'alertes aux opérations de concentration et aux aides d'Etats illégales.

L’extension de l’outil de lanceurs d’alerte européen fait suite à l’adoption de la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019, transposée en droit français par la loi Waserman du 21 mars 2022. Cette directive est venue renforcer la protection des lanceurs d'alerte contre le risque de représailles ou de poursuites de la part de l'entreprise visée, en obligeant notamment les États membres à établir des canaux et des procédures d'alertes externes gérés par les autorités publiques, telles que les autorités nationales de concurrence.

Depuis 2017, les particuliers - par exemple l’employé d’une société, agissant à titre individuel - ont la faculté d'alerter la Commission via une plateforme en ligne dédiée en cas d'ententes ou autres pratiques anticoncurrentielles visant notamment à s'accorder sur les prix, à évincer de manière non équitable des concurrents ou freiner l’innovation, privant ainsi les consommateurs d'un large choix de biens et de services à des prix raisonnables et entraînant la cessation d'activités pour des entreprises.

Cette plateforme protège l’anonymat des lanceurs d’alertes grâce à un système spécial de messagerie cryptée qui permet de fournir des renseignements à la Commission. Le service est géré par un prestataire de services extérieur spécialisé qui fait office d’intermédiaire. Le prestataire ne relaie que le contenu des messages reçus sans transmettre les métadonnées, qui pourraient être utilisées pour identifier la personne ayant fourni les renseignements. Les lanceurs d’alerte ont également la possibilité de demander à la Commission de répondre à leur message.

Depuis le mois janvier 2023, le lancement d’alerte a été ouvert à tout particulier souhaitant alerter la Commission sur des aides d’État et opérations de concentration illégales, c’est-à-dire qui n’ont pas été notifiées à la Commission avant leur versement ou leur mise en œuvre.

L’absence de notification d’une opération de concentration relevant de la compétence de la Commission est sanctionnée par une amende jusqu'à concurrence de 10 % du chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises concernées en plus de l’annulation potentielle de l’opération.

En cas d’aide d’Etat illégale, c’est-à-dire d’une aide d’Etat mise en œuvre sans avoir été notifiée et le cas échéant autorisée au titre de l’article 107 et suivants du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la Commission peut ordonner la suppression et le remboursement total des aides octroyées en violation des traités européens.

En étendant le champ d’application de son outil de lancement d’alerte aux opérations de concentration entre entreprises et aux aides d’Etat, la Commission élargit ses moyens de détection de pratiques anticoncurrentielles et espère inciter davantage d’entreprises à respecter le droit européen de la concurrence.

Il est encore toutefois trop tôt pour déterminer si l’outil de lancement d’alertes européen peut avoir un impact dans le contrôle de la mise en œuvre des règles de concurrence, les rapports annuels de la direction générale européenne de la concurrence ne contenant à ce jour aucune statistique à ce sujet.

Au Royaume-Uni la Competition and Markets Authority (CMA) a assorti son dispositif de lancement d’alerte d’une incitation financière. La CMA peut en effet accorder aux lanceurs d’alerte une récompense dont le montant peut atteindre, dans des circonstances exceptionnelles et à sa discrétion, 100.000 livres (environ. 112.000 euros). Ce type de dispositif n’est pas sans rappeler ceux qui prévalaient dans la recherche de criminels au Far West, tel qu’encore applicable à la fourniture de renseignements utiles à l’enquête concernant certaines infractions pénales dans certains pays. Cela n’en atteste pas moins de la volonté des autorités de concurrence de multiplier les outils de dénonciation et de sanction des pratiques anticoncurrentielles.