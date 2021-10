La CNPL inquiète du sort des professions réglementées

Lors de cette entrevue, la Chambre nationale des professions libérales (CNPL) a réclamé avec force la réunion de la Commission nationale des professions libérales qui n’a jamais été réunie depuis mai 2012. Cette commission réglementaire, placée sous l’autorité du ministre de l’Économie, rassemble tous les acteurs de la profession. C’est donc la seule instance qui permet d’examiner ce dossier dans sa plus large acception.

Pour Daniel-Julien Noël : « Seule cette commission permet d’éviter un éparpillement des négociations qui compromettrait les trois grands principes que sont le refus d’ouverture aux capitaux extérieurs pour éviter la marchandisation des professions de santé, du droit et des Techniques, la défense des usagers par une réglementation protectrice de leur intérêt et le maintien de la proximité, facteur de lien social et de confiance ».

Ces principes, établis dans l’intérêt premier des citoyens, assureront l’indispensable lien de proximité et de confiance qui est le socle de notre société. Il serait dangereux de remettre en cause ce fragile équilibre sans une réelle concertation aux plus hauts niveaux.

A l’issue de cette rencontre, il nous a été assuré que le ministre prendrait très rapidement sa décision.

Dans la conjoncture actuelle, et ne se nourrissant pas de belles paroles, la CNPL reste plus que jamais vigilante.