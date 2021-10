La CNHJ lance une hotline mail consacrée aux décisions d'expulsion

Dès le 1er avril prochain, les procédures d’expulsion locative, suspendues en raison de la trêve hivernale, vont reprendre. Chaque année, les décisions d’expulsion, exécutées avec le concours de la force publique, représentent près de 10 % des interventions des huissiers de justice. Dans ce contexte, et soucieuse d’être toujours plus proche des préoccupations des citoyens, la Chambre nationale des huissiers de justice lance, du 25 au 31 mars, une hotline mail dédiée : treve@huissier-justice.fr, accessible via son site internet www.huissier-justice.org, destinée au public désireux de bénéficier d’explications sur les points juridiques de cette procédure.

La CNHJ recommande instamment aux locataires défaillants de se rapprocher le plus en amont possible de l’huissier de justice. Bien souvent, ignorant qu’elles se privent ainsi à terme de toute alternative possible, les personnes visées tardent à réagir aux convocations et aux avertissements reçus.