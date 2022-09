La CNCC lance une nouvelle campagne de communication ambitieuse et décalée

La CNCC présente la nouvelle campagne de communication, lancée en coordination avec la Compagnie régionale des commissaires aux comptes (CRCC) de Versailles et du Centre. L’objectif, assurer la visibilité de la profession auprès des dirigeants et décideurs, et de mieux faire connaître les missions des commissaires aux comptes et leur valeur ajoutée.

Casser les préjugés

En tant qu’instance représentative de la profession, l’un des piliers de l’action de la CNCC est d’assurer sa visibilité, la promotion de ses missions, de ses valeurs et de son rôle sociétal. Pour la rentrée 2022, le Bureau national et la commission Communication de la

CNCC ont donc souhaité porter une campagne audacieuse, assumant un ton décalé pour mieux convaincre sa cible. Son volet affichage reprend à son compte et avec humour certains préjugés qui collent à la peau de la profession, pour mieux interpeler les dirigeants d’entreprise et leur porter un message résolument positif.

Imaginée avec l’agence madamemonsieur communication(s), spécialisée dans les secteurs de la formation, des professions et de la marque employeur, cette campagne se veut en rupture avec la représentation habituelle du commissaire aux comptes, sans pour autant le trahir, pour créer un effet de surprise, interroger et faire sourire.

Une campagne multicanal ciblant prioritairement les dirigeants

La campagne de la CNCC a d’abord été pensée pour une cible de dirigeants, qu’ils aient ou pas un commissaire aux comptes, qui ne perçoivent pas toujours la valeur ajoutée ou l’étendue de ses missions et qui globalement connaissent peu ou mal la profession.

La campagne sera diffusée sur tout le territoire français via des affichages numériques ou « papier », une campagne digitale, sur les réseaux sociaux et les sites de grands médias économiques en ligne, des spots radio ainsi que sur le nouveau site internet auditeur-legal.fr qui sera le point d’atterrissage de la campagne 2022.

Les quatre affiches seront visibles dans toutes les grandes agglomérations du territoire français, principalement dans les gares ferroviaires et aéroportuaires, dans les grands médias économiques nationaux, en papier et en ligne.

Un nouveau site internet ciblé grand public

Parallèlement au lancement de sa campagne de communication, la CNCC lance en septembre son nouveau site de référence www.auditeur-legal.fr, à destination du grand public et des décideurs. Ces derniers pourront ainsi s’informer sur la profession de commissaire aux comptes et son offre de missions de la manière la plus efficace, accessible et complète possible. Ils pourront également voir l’étendue de ses sujets et domaines d’intervention (monde associatif, secteur public, durabilité, cybersécurité, lutte contre le blanchiment, prévention des difficultés, etc.). Enfin, ce site a vocation à être un outil de valorisation de l’actualité de la profession et de la CNCC qui touchent les bénéficiaires, directs ou indirects, des missions du commissaire aux comptes.