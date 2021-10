La Cnav et la Caf de la Seine-Saint-Denis renforcent la qualité de service

Cette convention, entre la branche retraite et la branche famille au bénéfice des usagers de la Seine-Saint-Denis, permettra de développer des actions en faveur de la simplification de leurs démarches, des initiatives concertées dans le domaine de l’action sociale et d’améliorer la performance de la gestion des deux organismes. Signée par les directeurs de la Caf de la Seine-Saint-Denis et de la Cnav et leurs agents comptables respectifs, cette convention s’articule autour de trois grands axes :

- simplifier pour l’usager la transition entre le versement des prestations par la Caf puis par la Cnav ;

- favoriser la connaissance réciproque des organismes pour relayer aux usagers l’offre de service de chacun, leur proposer un accompagnement dans leurs démarches et faciliter l’accès aux droits et aux différents services ;

- coordonner les initiatives dans le domaine de l’action sociale.