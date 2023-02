La CMA d’Île-de-France rejoint la Cité du goût et des saveurs

La Cité du Goût et des Saveurs a été créée en 2005, par le réseau national des Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA). Elle s’attache à valoriser les circuits de proximité alimentaire, encourage la transmission des savoir-faire et entend faire de la gastronomie un véritable levier de développement touristique.

Tout au long de l’année, la Cité du Goût et des Saveurs mettra en place des actions auprès du grand public à travers les ateliers culinaires en présentiel et en distanciel et des challenges culinaires Elle sera aussi présente dans les écoles, avec ateliers culinaires et interventions autour du bien manger, avec les professionnels, via l’accompagnement des artisans des métiers de bouche, et dans les territoires.

Atelier à Versailles et Paris

La Cité du goût et des saveurs se décline dans un premier temps au CFA de Versailles, avec des ateliers culinaires, sous la supervision de Laurent Migraine, pâtissier professionnel fort d’une expérience de six ans chez Lenôtre puis Chef pâtissier pendant trois ans aux Antilles et de vingt ans d’enseignement. Une formation destinée aux professionnels sera également proposée à Paris.

Du côté du CFA de Versailles (17, Avenue du Général Mangin), un atelier de conception de macarons vous attend le samedi 25 mars de 9h à 12h (69 €). La Cité du goût et des saveurs propose aussi d’apprendre à quatre mains la fabrication de chocolats de Pâques, le samedi 15 avril de 9h à 11h (39 €), ou encore de suivre les instructions du chef Laurent Migraine pour cuisiner le fameux Saint-Honoré, le samedi 3 juin, de 13h à 17h (89 €).

Animés par Ludovic Richard, Meilleur Ouvrier de France Boulanger depuis 2000, les artisans vont pouvoir se perfectionner sur différentes gammes de Sandwiches et de mets sucrés pour le plus grand plaisir de leurs clients : Cake caramel et chocolat blanc, Cake Citron, Madeleines, Cookies noisette, chocolat et caramel au beurre salé, Brownies, Moelleux chocolat amande, etc. Le rendez-vous est donné aux professionnels le jeudi 15 juin, de 9h à 17h (350 €), sur l’Île Saint-Louis.

Informations pratiques :72-74, rue de Reuilly 75012 Paris. Contact : iledefrance@citedugout.fr ou 01 80 48 26 00.