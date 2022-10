La Clinique du Bourget installe la première IRM de son futur centre d’imagerie médicale

Avec cette nouvelle activité d’imagerie médicale, unique sur le canton du Bourget, Ramsay Santé entend renforcer l’offre de soins en tension sur le département de la Seine-Saint-Denis. Le plateau technique, pour le moment composé d’une IRM, sera opérationnel dès le 17 octobre 2022. Il sera complété d’autres équipements à la pointe de la technologie d’ici 2024 : scanners, mammographes, etc.

Au regard des enjeux sanitaires dans cette zone de développement prioritaire, l’établissement propose d’ores et déjà une prise en charge, notamment grâce à l’installation d’une IRM à la pointe de la technologie. Des techniciens et manipulateurs d'électroradiologie médicale, mais également des radiologues accompagnent les patients tout le long de leur parcours de soins.

« L’autorisation délivrée par l’ARS nous permet de mettre en place ce nouveau centre d’imagerie médicale et ainsi contribuer à pallier la désertification médicale de la Seine-Saint-Denis. Nous sommes fiers de développer cette activité qui contribuera à faciliter le parcours de soins des patients en mettant à disposition une offre de proximité, et qui plus est avec des équipements de pointe. », précise Loïc Wacogne, directeur général de la Clinique du Bourget.

Octobre Rose

Par ailleurs, pour marquer le début de son activité d’imagerie, la Clinique du Bourget accueillera du 17 au 19 octobre à l’occasion d’Octobre Rose, le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, « Le Camion d’Octobre Rose ». Il proposera durant 3 jours, aux femmes de 50 à 74 ans, un dépistage gratuit du cancer du sein. Afin d’améliorer l’offre de soins en imagerie, encore trop restreinte sur le département de la Seine-Saint-Denis, la Clinique du Bourget a développé un projet de construction d’un nouveau centre d’imagerie médicale à l’horizon 2024, une première sur un territoire de santé de plus de 75 000 habitants.