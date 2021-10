La Cité musicale à l'honneur, vedette du Mipim

Patrick Devedjian, président du Conseil général, présentera la Cité musicale départementale de l’Ile Seguin à la conférence du Reed Midem sur le thème « Infrastructures et équipements culturels : quels impacts sociaux et économiques ? », avec Shigeru Ban et Jean de Gastines, architectes de la Cité musicale départementale de l’Ile Seguin. Les maquettes de deux grands projets d’équipements culturels et sportifs, futurs pôles d’attraction majeurs de l’ouest parisien, la Cité musicale départementale de l’Île Seguin et l’Arena 92 Nanterre/La Défense seront présentées sur le stand du Conseil général.

Le public pourra découvrir sur le stand les atouts du département des Hauts-de-Seine, avec notamment La Défense, premier quartier d’affaires d’Europe. Les Hauts-de-Seine sont particulièrement attractifs pour les investisseurs internationaux. D’ailleurs, un quart des salariés des Hauts-de-Seine travaillent pour une entreprise étrangère. Une carte du département interactive présentera les grands programmes d’aménagement (Antonypôle, Bords de Seine à Asnières…) et les projets d’immobilier d’entreprise des Hauts-de-Seine (West to be à Asnières-sur-Seine, La Boursidière au Plessis-Robinson…).