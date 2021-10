La Cité internationale universitaire de Paris réunit ses mécènes

Aujourd’hui, le mécénat représente 5 % du budget de la Cité. Un chiffre en croissance grâce à des mécènes toujours plus nombreux, mais également plus diversifiés. Aux côtés de grands groupes, particuliers et descendants des fondateurs philanthropes à l’origine de la Cité s’engagent pour faire vivre ce campus et contribue à l’évolution du lieu. Ainsi, en septembre 2013, la Fondation Veolia a pris en charge le développement d’un rucher et SEB a offert à la Cité 300 produits pour équiper les cuisines collectives du campus. En juin 2013, les descendants d’Emile Deutsch de la Meurthe ont réuni 325 000 euros. En mai 2013, la Cité a bénéficié du premier legs depuis 30 ans grâce à Nadia Katz-Rigaud, donatrice fidèle et ancienne résidente. Au même moment, la Cité fêtait l’anniversaire des trois ans d’engagement de Patrick de Cambourg, ancien résident et chairman du groupe Mazars, qui souhaite aujourd’hui rendre à la Cité ce qu’il y a reçu.



Acteur de la mobilité internationale



La campagne de mécénat permet aujourd’hui à la Cité internationale universitaire de Paris de renforcer sa position en tant qu’acteur de la mobilité internationale, puisqu’elle s’engage chaque année auprès de milliers d’étudiants et chercheurs. La Cité internationale constitue pour ses mécènes un vivier de talents, et un lieu de rencontre privilégié entre étudiants et monde de l’entreprise. Pour favoriser ces liens, a été créé en 2012 et conjointement par la Cité internationale universitaire de Paris et le groupe Mazars, un cycle de débats : « Meet & Tweet ». Le 24 mars 2014 aura lieu la 4e rencontre de ce cycle consacré à la génération Y.