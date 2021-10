La Cité des métiers souffle sa première bougie

Près de 10 000 visiteurs ont déjà poussé les portes de la Cité des métiers. Au programme ce mois-ci : découverte des métiers techniques proposés par ERDF aux femmes et des métiers de fleuriste et de boulanger à l’occasion de la Semaine Nationale de l’Artisanat ; 15 ateliers emploi pour organiser sa recherche d’emploi et réussir sa création d’entreprise ou d’association ; rencontre de professionnels pour s’informer sur la formation professionnelle et connaître ses droits.