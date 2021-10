La Chancellerie ouvre ses portes ce week-end pour les 38e Journées du patrimoine

Au cours de ce week-end placé sous le signe du « patrimoine pour tous », les visiteurs pourront découvrir toute la richesse des bâtiments et des collections du ministère.

A Paris, le ministère de la Justice vous invite à découvrir l'Hôtel de Bourvallais, 13 place Vendôme, notamment le Salon rouge ou la Grande bibliothèque qui constitue aujourd'hui le bureau du ministre de la Justice. Les agents du service des archives répondront avec plaisir aux questions du public.

Dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon 1er, la visite permettra – avec le « Parcours Napoléon » pour lequel le ministère a obtenu le label « 2021, année Napoléon » – de mettre en lumière l'héritage de l'Empire.

Un quizz pour les enfants sera également proposé pour rendre la visite ludique, pédagogique et pour en apprendre plus sur la Justice en France.

En région, de nombreuses juridictions ouvrent leurs portes : les cours d'appel de Montpellier, Orléans ou encore Angers proposeront des visites guidées des différents lieux. Ces Journées européennes du patrimoine seront notamment l'occasion pour les participants de rencontrer les professionnels du droit (magistrats, greffiers…).

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ), située à Roubaix et installée dans une ancienne filature, organise deux visites guidées en lien avec l'Office du tourisme de la ville. De même, l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) située à Bordeaux, ouvrira ses portes au public le samedi 18 septembre.

L'administration pénitentiaire et la ville de Colmar proposeront l'accès inédit à la maison d'arrêt de Colmar, à l'occasion d'une visite guidée réalisée par d'anciens agents de la structure les 18 et 19 septembre.

En raison de la crise sanitaire, et afin de garantir les meilleures conditions de visite, dans le respect des normes sanitaires, le ministère ouvre ses portes sur inscriptions préalables, de 9H à 17H samedi 18 septembre 2021 et de 10H à 17H dimanche 19 septembre 2021.

Les inscriptions en ligne sont ouvertes, dans la limite des places disponibles, à partir du lien suivant.

Une visite virtuelle de l'Hôtel de Bourvallais sera également disponible à partir du lien suivant.