La Chambre nationale des professions libérales mécontente

Daniel-Julien Noël, président de la CNPL, dénonce une fois de plus : « l’absence d’un véritable dialogue de la part du gouvernement et l’intention délibérée de faire des professions libérales de faciles boucs émissaires afin de pallier l’absence de réelles réformes et ainsi faire oublier les récentes reculades ; occultant par ailleurs la défense des usagers protégés par les réglementations existantes. »

Quant au terme de « corporatisme », il rappelle douloureusement les excès de son prédécesseur. Pour Daniel-Julien Noël : « Il n’y a pas de changement ni dans le cap, ni dans la méthode ».

La CNPL appelle tous ses membres à la plus vive réaction et réclame de toute urgence la tenue de la « Commission Ministérielle des Professions Libérales », seule instance capable de réunir l’ensemble des acteurs et ouvrir un dialogue constructif avant la présentation de ce projet de loi pour l’activité.