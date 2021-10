La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d'Industrie renforce son activité de médiation

Occupant la première marche du podium des modes alternatifs de règlement des différends (MARD) les plus utilisés, la médiation permet aux parties de déboucher sur une solution mutuellement acceptable, avec l’aide d’un tiers indépendant et impartial, le médiateur, de façon tout à fait confidentielle, rapide, peu onéreuse et fiable, son taux de succès étant très élevé.

En incitant les parties à œuvrer ensemble pour résoudre leur litige, la médiation favorise ainsi le maintien des relations commerciales et de la confiance réciproque.

« La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie doit être en mesure de réagir, soutenir et encourager les entreprises des deux pays à renforcer leurs relations. Il arrive que des différends naissent entre les entreprises et la Chambre se doit d’être également présente dans de telles situations. C’est pour cette raison qu’elle s’est dotée d’un centre de médiation spécialisé dans la résolution des différends transfrontaliers, avec des experts reconnus pour leurs compétences et leur expérience », explique Patrick Brandmaier, directeur général de la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie.

Ce tout nouveau centre de médiation est placé sous la direction d’Aurore Libéral, directrice du service juridique et fiscal de la Chambre de commerce franco-allemande (que vous pouvez suivre sur le compte Twitter AHK Frankreich CFACI). Après avoir exercé le métier d’avocat pendant près de 12 ans, elle a rejoint la Chambre le 1er septembre 2020. Son service accompagne plus de 500 entreprises allemandes et françaises, de manière durable ou ponctuelle, dans les domaines de la fiscalité, gestion de la paie, droit social, détachement de salariés, activité partielle, etc.