La Chambre FNAIM Paris-Ile-de-France et la CMI réunies

Les adhérents de la CMI sont des professionnels qui exercent la plupart des métiers de services immobiliers dans le cadre et le respect des règles édictés par la FNAIM, notamment en matière d'éthique et de déontologie.

Les deux chambres de la FNAIM sont enfin réunies. La Chambre FNAIM du Grand Paris, son actuelle dénomination, regroupe à près de 2 400 points de vente, à Paris et dans les départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise, et des Yvelines, à l’exception de la Seine-et-Marne qui constitue une chambre à part entière. La nouvelle entité pèse aujourd’hui 40 % des transactions immobilières dans l’ancien et 60 % de la gestion de biens en copropriété en Ile-de-France.