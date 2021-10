La Chambre des Propriétaires quitte l'UNPI

La réforme annoncée des baux d’habitation dans le cadre de la loi ALUR et, plus particulièrement, le projet de garantie universelle des loyers (GUL) a parachevé le désaccord, la Chambre des propriétaires se retrouvant souvent seule à combattre ce texte résolument défavorable aux propriétaires. Forte de ses 12 000 adhérents à la tête de 120 000 biens, la Chambre des propriétaires a donc décidé de ne plus faire partie de l’UNPI. Son indépendance retrouvée, elle entend poursuivre son expansion au-delà du grand bassin parisien.

La Chambre des propriétaires, pour qui la garantie universelle des loyers est une hérésie, invite le Gouvernement et le législateur à abandonner leur projet inspiré par l’idéologie pour un autre, de bon sens et plus en phase avec les finances de l’Etat : une garantie limitée aux « accidents de la vie » (chômage, incapacité, maladie grave, séparation avec le conjoint) dont le coût serait partagé entre le propriétaire et le locataire.

Pour Denys Brunel, Président de la Chambre des Propriétaires, « cette assurance, obligatoire (comme pour l’assurance auto) serait proposée par les assureurs professionnels, le bailleur conservant le libre choix de son assureur. Elle devrait permettre de régler 50 % des cas de difficulté de paiement des loyers. Les autres cas relèveraient de l’assurance facultative. »