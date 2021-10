La Chambre des notaires de Paris s'associe à HEC Paris

Depuis longtemps, les notaires ont intégré la nécessité d’adapter en permanence leurs offices aux attentes des clients, aux exigences des évolutions technologiques et économiques et aux demandes des Pouvoirs publics. Pour optimiser cette mutation nécessaire, la Chambre des notaires de Paris et HEC Paris viennent de conclure un partenariat de formation. Ce dernier propose aux 850 notaires un cycle ayant pour objectif principal de définir une stratégie de développement des 260 offices et d’améliorer leur management.

Ce cycle conçu sur mesure, baptisé « Ré-inventons nos offices », est structuré autour de trois modules :

- la définition de la stratégie de l’offre et de la valorisation des prestations ;

- l’accompagnement du changement dans l’office ;

- la redéfinition de la gouvernance et la mobilisation des équipes.



D’un changement « subi » à un changement « voulu »



Chaque module se déroule en deux étapes : deux jours de formation suivis d’une journée de coaching permettant d’accompagner concrètement chaque notaire dans la mise en place d’actions de développement. Le suivi du cycle complet permet l’obtention d’un certificat délivré par HEC Paris Executive Education.

Le partenariat initié à cette occasion entre la Chambre des notaires de Paris et HEC Paris devrait se poursuivre dans les années qui viennent par la mise en place de cycles de formation spécialement créés pour répondre aux spécificités de l’activité notariale.