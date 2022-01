La Chambre des Notaires de Paris engage une nouvelle directrice de com

Elle débute sa carrière au Barreau de Paris en tant que Responsable de la communication, et accompagne 4 Bâtonniers successifs. Elle participe à la médiatisation de grandes affaires internationales et françaises, comme Guantanamo, les infirmières bulgares, les lois Perben, Outreau, la réforme de la profession d’avocat, et met en place des opérations de communication inédites favorisant « l’accès au droit » comme « Bus Barreau de Paris solidarité » ou encore « Initiadroit ».

Ensuite, elle rejoint l’AFM-Téléthon en qualité de Responsable du service de presse aux côtés de la Présidente, au moment de « l’affaire Pierre Bergé » dont elle a la charge de gérer la crise. Elle a pour mission de « doper » l’image du Téléthon dans la presse et d’accompagner et conseiller la Présidente dans ses prises de parole dans les médias.

Elle poursuit son parcours professionnel au sein d’agences en relations publiques comme Wellcom et Medial pour accompagner les problématiques en communication de ses clients (Fondations, Associations ou encore Syndicats professionnels), et répondre aux divers appels d’offre.

Dernièrement, et pendant 5 ans, elle a occupé le poste de Directrice adjointe de la communication de l’Institut du Cerveau, un Institut de recherche international d’excellence en neurosciences abritant une Fondation privée, avec de forts enjeux de visibilité, notamment en faveur de la collecte de fonds.

Puis, elle rejoint la Chambre des Notaires de Paris en qualité de Directrice de la communication. Son ambition est d’accompagner les grands enjeux de la profession notamment depuis la création de la Loi Croissance de 2015 : augmentation du nombre de notaires avec l’ouverture à la concurrence, féminisation de la profession, et rajeunissement de la population de notaires.