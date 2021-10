La Chambre de Commerce et d'Industrie de le Seine-Saint-Denis s'associe à la semaine de l'industrie

L’objectif est de permettre au plus grand nombre de s’approcher du tissu industriel et d’en découvrir sa richesse.



Le programme sera composé de plusieurs temps forts : les 18, 20 et 22 mars, le public pourra visiter l’usine de torréfaction Café Brasilia de Saint-Denis et comprendre techniques de torréfaction, les assemblages, les différents cafés et participer à un atelier de dégustation.



Le 19 mars, une visite des locaux de l’entreprise Vente privee.com sera prévue, en lien avec le Comité Départemental du Tourisme, sur le site de Saint-Denis. Une présentation des process de production, de la chaîne numérique et de la chaîne logistique seront proposés aux visiteurs. Vente privee.com, c’est au total 125 000 m2 d’entrepôts, deux implantations à Saint-Denis et au Blanc-Mesnil. De quoi impressionner les visiteurs.



Enfin, le 21 mars trois rencontres destinées aux entreprises seront organisées : un atelier sur la protection, la valorisation et l’exploitation du capital immatériel en partenariat avec l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle). Les deux autres porteront sur la construction d’une stratégie de protection en France et à l'international et le calcule de la valeur des actifs immatériels.

Des échanges entre dirigeants seront prévues en fin d’ateliers.