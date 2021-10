La CGPME réclame des exonérations de cotisations sur la 1e embauche

L'organisation patronale estime que ce dispositif "simple, efficace et lisible" permettrait de "transformer la création d'entreprises en création d'emplois".

Près de 550 000 entreprises ont été créées en France en 2012, un nombre stable par rapport à l'année précédente, et un peu plus de la moitié de ces créations sont le fait des auto entrepreneurs, a annoncé mi-janvier l'Institut national de la statistique et des études économiques.

L'an dernier, 307 478 auto-entreprises ont vu le jour, ce qui représente "un peu plus de la moitié des créations", soulignait l'Insee,

"Hors auto-entreprises les créations d'entreprises sont en baisse de 6%", a indiqué la CGPME.