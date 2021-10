La CFPB change de marque et devient l'Ecole supérieure de la banque

Le 1er juillet dernier, le CFPB a vu toutes ses activités, qu'il s'agisse de l'alternance, de la formation continue, de l'e-learning ou encore des formations sur-mesure, réunies au sein d'une structure unique, l'Ecole supérieure de la banque.

Pour Michel Piano, son directeur général, « le regroupement de nos activités dans une entité unique répond à 2 problématiques : simplifier notre organisation jusqu'ici trop complexe pour faire face au développement de la concurrence, particulièrement sur l'alternance, et répondre aux nouvelle exigences de La Loi Avenir, que ce soit pour l'alternance ou pour la formation professionnelle. (..) Avec 10 délégués régionaux, 67 centres de cours, une présence dans 25 pays, l'École supérieure de la banque maintient le statut du CFPB en tant que centre de formation de référence de la profession bancaire, qui dispense chaque année depuis près de 100 ans une offre de formation complète à plus de 35 000 apprenants par an. ».

Des activités alternance fusionnées

Face aux nouvelles règles en matière d'alternance, instaurés par la loi Avenir, et à la concurrence grandissante dans ce secteur, le CFPB a décidé de fusionner l'ensemble de ses activités Alternance au sein de L'Ecole supérieure de la banque, qui développera des formations en alternance, du BTS au Master en passant par la Licence professionnelle et les Bachelors.

Des formations pour les particuliers

Grâce aux dispositions de la loi Avenir et à la plateforme Moncompteformation, les particuliers peuvent choisir les formations qu'ils souhaitent suivre tout au long de leur carrière professionnelle.

Pour Michel Piano, les organismes de formation, à l'instar du sien, doivent aussi s'adresser au grand public, qu'il exerce dans la banque ou qu'il soit en reconversion. « L'Ecole supérieure de la banque accompagne ce changement de manière solide en proposant un panel très complet de formation sur la plateforme auquel peuvent accéder l'ensemble des particuliers désireux de se former », explique t-il.

Nouvelle marque, nouveau logo

Qui dit nouvelle marque dit nouvelle identité visuelle. L'Ecole supérieure de la banque a ainsi créé un nouveau logo, « solide dans le temps et bien ancré dans le secteur bancaire, ADN de nos formations », selon les termes de Michel Piano. Il s'agit d'une courbe croissante, symbole de l'accompagnement des apprenants tout au long de leur évolution tant professionnelle que personnelle, accompagnée d'un nouvel acronyme « ESBanque » et d'une nouvelle signature « L'Expertise CFPB ». www.esbanque.fr.