La CCIP du Val-de-Marne interroge les entreprises sur le développement de l'Est parisien

Associée aux travaux du futur Schéma de développement territorial du "Cluster" de la ville durable, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Val-de-Marne a décidé de recueillir les avis et les attentes des chefs d'entreprise de l'Est parisien sur le projet du Grand Paris.