La CCI Val-de-Marne se réorganise

Les élus et les collaborateurs de la CCI 94 « sont conscients des efforts et des sacrifices à consentir pour adapter les structures au contexte budgétaire et aux besoins des entreprises, ainsi qu’aux enjeux institutionnels et économiques de la Région Île-de-France et du département du Val-de-Marne ».

La CCI Val-de-Marne a ainsi décidé de se réorganiser pour répondre à ses missions de service de proximité aux entreprises, de complémentarité avec les partenaires locaux, de montage de projets à cofinancer avec la Région, le conseil départemental et les EPT.