La CCI Val-de-Marne organise une visioconférence, le Content Booster Day

Forte des retours "terrain" des entreprises qu'elle accompagne et du besoin d'éléments concrets en la matière, la CCI organise le "Content Booster Day " : une journée pour acquérir une méthodologie et relancer son activité grâce au marketing de contenu. L'événement, entièrement digitalisé, se tiendra le 10 novembre, via Google Meet (lien d'accès communiqué après inscription sur le site de la CCI Val de Marne).

Deux temps forts lors de cette rencontre. La matinée sera consacrée aux conseils pragmatiques de trois experts, Catherine Mollet – consultante en communication digitale et création de sites web, formatrice - fondatrice de Kiractive –, Anne-Laure Adam – facilitatrice en digital et fondatrice de Red H@ckTrice – et Romain Coique – auteur publié et formateur en vente. L'après-midi sera, quant à elle, réservée à la pratique via l'organisation de trois ateliers menés par les intervenants expert.

Inscription obligatoire sur le site de la CCI Val de Marne.