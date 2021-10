La CCI soutient la reprise du commerce non alimentaire et du BTP

En cette période de reprise économique qui s'annonce, le réseau des Chambres de commerce et d'industrie (CCI) doit redonner confiance en l'économie, ce qui suppose de rassurer tant le client que le chef d'entreprise mais également de trouver un équilibre entre sécurité et liberté.

Pour ce faire, le réseau propose certaines mesures, qui contribueront à cette confiance.

Des mesures visant le commerce non alimentaire ..

Pour ce secteur, le réseau des CCI propose une communication précise et massive du Gouvernement, relayée par les CCI, les fédérations professionnelles et les collectivités avant le déconfinement ainsi qu'une communication massive pour soutenir le commerce de proximité et le commerce saisonnier.

Le réseau suggère aussi de mener une campagne nationale pour l'équipement sanitaire des commerçants s'appuyant sur le réseau des CCI et complétée par la conception d'un auto-diagnostic en ligne mis à disposition par les CCI et par un label de sécurité sanitaire.

Inciter les fournisseurs à réaliser une remise aux distributeurs sur les dernières commandes passées avant le début du confinement, faire bénéficier les entreprises de moins de 10 salariés d'une prise en charge de la masse salariale de l'apprenti, décaler la date des soldes d'été en concertation avec les fédérations de commerçants mais également exonérer les entreprises fermées pendant la période de confinement des charges sociales et fiscales de mars 2020 à décembre 2020, sont autant de propositions faites par les CCI pour ce secteur.

A celles-ci s'ajoutent le maintien tant que nécessaire des mesures de soutien pour les entreprises en difficulté, et la garantie du maintien du chômage partiel sur plusieurs mois pour les autres, ainsi que l'adoption de mesures d'assouplissement exceptionnel concernant les conditions de travail.

Les CCI proposent de créer « une subvention sortie de crise » accordée par les conseils régionaux aux commerces de détail de leurs territoires sans condition liée à l'emploi de salariés, d'accélérer la mise à disposition de places de marché en ligne pour les commerçants par les CCI et les EPCI, avec des services de livraison ou de « click and collect » et, enfin, de lancer une campagne de 200 000 appels sortants vers les entreprises du secteur, réalisée par les CCI, pour un accompagnement personnalisé.

.. puis le bâtiment et les travaux publics

Les Chambres ont également proposé des mesures d'aide dans le secteur du BTP. Parmi elles, l'exonération des entreprises du BTP des charges sociales sur une période de six mois, la réouverture immédiate des hôtels en demi-pension à proximité de chantiers, afin de loger les salariés, et celle des déchetteries publiques auxquelles ont recours, en particulier, les artisans.

Le réseau propose de sensibiliser les collectivités territoriales sur le rôle majeur qu'elles jouent dans la relance via leur décision d'investissement, d'accélérer administrativement le démarrage de projets publics et privés et de décider que les marchés publics à venir comprennent une part d'acompte à l'attribution pour soutenir la trésorerie des entreprises

Parmi les autres mesures proposées par ce secteur, il est proposé, pour les commandes passées avant la crise ou pour les travaux en cours, de réajuster les prix en raison des surcoûts sanitaires et, comme pour le secteur précédent, de lancer une campagne de 100 000 appels sortants vers les entreprises du secteur, réalisée par les CCI pour un accompagnement personnalisé, en lien avec les organisations professionnelles.