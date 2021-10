La CCI Seine-Saint-Denis et les Banques Populaires au service des entreprises

Cette collaboration vise à renforcer l’accompagnement dispensé aux entreprises et commerces et notamment en matière de création et reprise d’entreprises, dans le cadre de la journée d’information « Réussir en Seine-Saint-Denis », des réunions du Club des Nouveaux Entrepreneurs (CNE 93) qui regroupe une soixantaine d’adhérents, de l’étude et la recherche de financement pour les créateurs d’entreprise. Elle permet également le soutien à l’export, dans le cadre du Forum « Faites de l’International » organisé par la CCI pour faciliter l’accès à de nouveaux marchés, ou pour aider les commerçants à mettre leurs locaux en conformité avec les normes d’accessibilité comme l’exige la loi. Le partenariat ans le cadre de modules de formation et d’ateliers organisés par la CCI pour les PME.

Ce travail commun des Banques Populaires et de la CCI bénéficiera efficacement aux entreprises et au développement économique du département.

La Banque Populaire Rives de Paris et la BRED Banque Populaire sont deux Banques Populaires du groupe BPCE. Très impliquées dans l’accompagnement des entreprises, elles sont implantées, sur le département de Seine-Saint-Denis avec un réseau de 40 agences et centres d’affaires. La CCI Seine-Saint-Denis apporte son soutien quotidien aux PME et commerces conseillés et suivis pour la création, le développement commercial, l’innovation, le développement durable, l’exportation. Elle contribue également à dynamiser les courants d’affaires par des rencontres et des réseaux utiles aux dirigeants d’entreprises.