La CCI Seine-Saint-Denis et la Société générale partenaires pour soutenir les entreprises

Cette collaboration va renforcer l’accompagnement dispensé aux entreprises et commerces par la CCI Seine-Saint-Denis, notamment :

• en matière de création et reprise d’entreprise, dans le cadre du Forum « Réussir en Seine-Saint-Denis », journée de la création et de la reprise d’entreprise qui accueille chaque année plus de 500 visiteurs ;

• pour la remise des Trophées « Espoirs de l’économie locale » qui récompensent à cette occasion des jeunes entreprises performantes ;

• pour l’appui à l’export, dans le cadre du Forum «Faites de l’international » organisé par la CCI en fin d’année pour faciliter l’accès à de nouveaux marchés ;

• pour faciliter l’étude et la recherche de financements pour les entreprises, les commerces et les créateurs d’entreprise.

Ce travail commun de la Société générale et de la CCI bénéficiera efficacement au développement économique du département. La CCI Seine-Saint-Denis apporte au quotidien son soutien aux PME et aux commerces à toutes les étapes de la création, du développement commercial, de l’innovation, du développement durable ou encore de l’exportation. Elle contribue également à dynamiser les courants d’affaires par des rencontres et des réseaux utiles aux dirigeants d’entreprises. De son côté, la Société générale souhaite contribuer à la démarche de la chambre de commerce afin de cultiver davantage les valeurs d’entrepreneuriat et de développement économique qu’elle défend.