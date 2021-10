La CCI s'associe à la mobilisation pour le train primeur Perpignan-Rungis

Le président de la CCI se félicite de la mobilisation des acteurs institutionnels et économiques sur ce dossier, en particulier Christian Favier, le président du Conseil départemental.

Le MIN de Rungis constitue la pierre angulaire de la sécurité et la qualité d'approvisionnement de l'Île-de-France et apporte un développement économique remarquable régional et département qu'il convient de maintenir.

Les enjeux sont forts autour de la pérennisation de cette liaison ferroviaire : l'excellence de l'approvisionnement du MIN, le maintien des emplois liés à cette activité de fret, la diminution de la circulation de camions sur les routes du Val-de-Marne et la pollution qui y en découle.