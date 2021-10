La CCI Paris propose des mesures pour faciliter la mobilité des professionnels dans la capitale

Comme le précise Dominique Restino, président de la CCI Paris, « Après plusieurs années particulièrement difficiles, les entreprises et les commerces parisiens sont très lourdement touchés par la pandémie. Dans ce contexte, les déplacements des personnes et des marchandises constituent un enjeu majeur pour le rebond des entreprises. Nous devons faciliter l'entrée dans Paris de tous les professionnels qui œuvrent chaque jour au développement économique de la capitale. »

La CCI Paris émet ainsi trois recommandations pour réussir à concilier les ambitions de qualité de vie, de transition écologique et de développement économique dans Paris :

Une concertation qui doit prendre en compte tous les acteurs économiques – CCI, CMA, organisations professionnelles, associations de commerçants, entreprises… – en lien avec les mairies d'arrondissement.

le doublement des espaces réservés aux professionnels. Pour la CCI Paris, la suppression annoncée de 70 000 places de stationnement sur voirie – sur 140 000 – « doit se traduire par le doublement des espaces réservés aux professionnels ». Les 9 000 aires de livraison actuelles doivent être préservées et complétées par 9 000 places dédiées au stationnement des professionnels qui circulent dans Paris.

la limitation à 30km/h seulement dans certains secteurs. La CCI Paris s'oppose à ce que la vitesse maximale soit uniformément limitée à 30km/h. Elle juge notamment « déraisonnable » que les grands axes de circulation parisiens soient intégrés dans ce périmètre limité.

La CCI Paris formule par ailleurs 15 propositions issues d'une réflexion menée avec ses élus et les acteurs économiques :