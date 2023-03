La CCI Paris lance un programme de formation à l’entrepreneuriat dédié aux femmes

Si l’entrepreneuriat attire de plus en plus, des inégalités persistent encore entre les hommes et les femmes, moins nombreuses à se lancer dans la création d’une entreprise. Les femmes entrepreneurs se heurtent à des difficultés structurelles qui freinent la concrétisation ou le développement de leur projet.

« Parmi les priorités de ma mandature comme présidente de la CCI Paris figure l’ambition que la capitale fasse davantage de place aux femmes dans l’économie. Les réseaux de chefs d'entreprise sont importants et, avec cet accélérateur, la CCI Paris se donne pour mission de renforcer les performances des dirigeantes sélectionnées et de favoriser la croissance de leur entreprise », souligne Soumia Malinbaum, présidente de la CCI Paris.

C’est pour encourager la création d’entreprise par les femmes que la CCI Paris inaugure le nouveau dispositif “Boost Entrepreneurs au féminin” le jeudi 9 mars à 11h00, au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes. Florence Dumora, membre du Directoire de la Caisse d’Épargne Ile-de-France en charge du pôle Finances, et Philippe Houze, président du Directoire du groupe Galeries Lafayette, sont la marraine et le parrain d’honneur de la première édition de ce dispositif.

25 entrepreneures suivies sur un an

Ce premier programme dédié aux femmes permettra chaque année à 25 entrepreneures de bénéficier d’une formation professionnalisante pluridisciplinaire d’un an sur de nombreuses thématiques : gestion financière et juridique, vente/commercial, leadership, réseau. En plus du suivi d’ateliers collectifs, des sessions de pitchs devant des partenaires financiers, de l’organisation d’événements de networking, les entrepreneures seront également encadrées par des responsables d’entreprise.

Informations pratiques : jeudi 9 mars à 11h. CCI Paris - 2 place de la Bourse - 75002 Paris (Métro Bourse ou Grands Boulevards).