La CCI Paris lance le club “Boost Mode Design”

Acteur de la filière “Création Mode Design” essentielle pour l'attractivité de Paris et son activité économique, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris lance le club “Boost ModeDesign”.

Les membres de ce club pourront bénéficier d’événements, de visites de sites, d'ateliers de réflexion, d’échanges entre pairs et de rencontres avec des personnalités inspirantes. Ils pourront ainsi identifier des axes de développement, des opportunités d'affaires et de potentiels partenaires. Comme le souligne Soumia Malinbaum, présidente de la CCI Paris, « Les réseaux sont importants et la CCI les anime depuis toujours. Plus que jamais en cette sortie de crise, l’échange est primordial. Ce club est une réponse concrète aux préoccupations des entrepreneurs du secteur de la mode et du design auxquels nous voulons transmettre de nouvelles perspectives, des ouvertures et des contacts. »