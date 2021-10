La CCI Paris Ile-de-France salue les annonces du conseil interministeriel du tourisme

Avec respectivement 83 millions et 45 millions de touristes accueillis l'année dernière, la France et l'Île-de-France occupent des positions de leaders sur la scène internationale. Deux millions d'emplois directs et indirects dépendent du tourisme en France, dont environ 500 000 en Île-de-France, et 300 000 entreprises françaises, dont près d'un tiers implanté en Île-de-France, ont une activité liée au tourisme.

Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, il est fondamental de donner une nouvelle impulsion et de mettre en place des mesures concrètes pour mieux exploiter ce réservoir de croissance et d'activité.

Après deux années particulièrement délicates, la CCI se réjouit de l'adoption par l'État d'une véritable stratégie nationale du tourisme, ayant notamment pour priorité la qualité de l'accueil et la sécurisation des sites, la structuration de l'offre, le soutien à l'investissement, la formation et l'emploi.

Ces mesures rejoignent celles défendues par la CCI depuis plusieurs années qui ont été relayées lors de la précédente Conférence annuelle du tourisme. Elles se concrétisent par l'adoption immédiate des premiers dispositifs d'urgence annoncés récemment comme la délivrance des visas en 48 heures pour dix nouveaux pays et la réduction du temps d'attente dans les aéroports franciliens.

« Après deux années difficiles pour le tourisme français et francilien, la CCI Paris - Île-de-France est plus que jamais aux côtés des professionnels et des services de l'État pour améliorer encore la performance dans ce secteur crucial pour l'économie », souligne Didier Kling, président de la CCIParis - Île-de-France.

« Elle signera à la rentrée une convention avec la fédération Unimev, marquant son implication dans le tourisme d'affaires et l'événementiel, parce que c'est en agissant ensemble que la France et l'Île-de-France resteront les destinations leaders du tourisme mondial, de loisirs comme d'affaires », annonce-t-il.