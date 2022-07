La CCI Paris Île-de-France s’engage vers la transition écologique

Masterclass, ateliers, diagnostics gratuits, événements, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Paris-Île-de-France propose aux entreprises qu’elle accompagne de les sensibiliser, entre autres, à la transition énergétique, à l’économie circulaire, la gestion des déchets, la mobilité propre et la transition bas carbone. Grâce à ces actions, en 2021 ce sont plus de « 2 750 entreprises franciliennes qui ont bénéficié d’un accompagnement de la CCI », s’enthousiasme Dominique Restino, le président de la CCI Paris-Ile-de-France.

Des programmes pour encourager la transition

Avec le lancement du programme France Relance Commerce Écologie, suivi de l’événement Reliance en 2021, la CCI a débuté l’accompagnement des entreprises franciliennes sur leur transition écologique. Par la suite, deux conventions de partenariat ont été signées par la Chambre de commerce, afin de poursuivre son action d’accompagnement des entreprises franciliennes. La première de ces conventions a été signée avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), elle propose des accompagnements aux Petites et moyennes entreprises (PME) franciliennes afin de faciliter leur transition énergétique comme écologique. Certains de ces accompagnements sont même pris en partie en charge financièrement par l’Ademe et la CCI Paris-Île-de-France, afin de permettre au plus grand nombre d’organisations d’y participer. Ces accompagnements portent logiquement sur la transition énergétique avec, notamment, un audit énergétique proposé afin de réduire les consommations énergétiques, une étude de faisabilité pour intégrer des énergies renouvelables à celles déjà utilisées par l’entreprise, etc. D’autres modules portent, eux, sur l’économie circulaire avec un accompagnement notable sur l’écoconception de produits et services ou encore sur la transition bas carbone, la responsabilité sociétale d’entreprise, etc.

Un partenariat CCI-GRDF

La seconde convention a été, elle, signée avec la société Gaz réseau distribution France (GRDF) et propose ainsi aux conseillés de la CCI Paris-Île-de-France de s’appuyer sur les expertises des équipes de GRDF concernant différentes thématiques telles que la mobilité propre, les biodéchets et déchets organiques, etc. Par exemple, GRDF aide les PME franciliennes dans la réalisation de diagnostics mobilité afin de comparer les prix de revient au kilomètre des motorisations thermiques, gaz ou électriques, ou dans la promotion des mobilités propres au sein de leur structure. Le partenariat permet également de travailler sur les biodéchets et autres déchets organiques produits par les entreprises ou encore, sur l’open-innovation avec l’organisation d’événements de type hackathon pour encourager les partenariats entre start-up, PME, laboratoires de recherche et industriels. Autant de partenariats et de projets menés par la Chambre de commerce et d’industrie Paris-Île-de-France, en somme, afin d’accompagner au mieux les PME franciliennes dans leur transition écologique.