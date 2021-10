La CCI Paris Île-de-France récompense les meilleures initiatives en matière de design

à l'issue de l'appel à candidature en avril dernier, un jury d'experts, mené par Philippe Houzé, président du directoire du groupe Galeries Lafayette, est venu sélectionner les meilleures réalisations de moins de trois ans. Ont été pris en compte la « dimension esthétique mais aussi la fonctionnalité du design d'espace, son ergonomie, l'expérience proposée, l'accessibilité et les services associés : le design est envisagé comme une démarche procédant d'une réflexion globale sur l'expérience client ».

Promenade rive droite

Le chocolatier Patrick Roger, rue du Faubourg Saint-Honoré, reçoit le prix dans la catégorie alimentaire. Pour la catégorie mode, c'est la boutique « Bleu de Cocagne » rue Charlot qui est récompensée. De l'autre côté du pâté d'immeubles, rue Saintonge, on retrouve l'atelier Tarkett, primé dans la catégorie Maison/Décoration. Le lauréat dans la catégorie Hôtels, cafés et restaurants, n'est pas bien loin : l'Hôtel des deux girafes, passage Beslay. En traversant le boulevard Voltaire puis le boulevard du Temple et en descendant la rue de Turenne jusqu'à la rue de Jarente, vous tomberez sur Bel Homme Institut, qui est récompensé en Bien-être, santé et beauté. Vainqueur du prix dans la catégorie Culture, Loisirs et Services aux particuliers, Ici Librairie se trouve à mi-chemin entre le Rex et le Musée Grévin sur le boulevard Poissonnière.

Exigences parisiennes

Pour Dominique Restino, président de la CCI Paris : « Dans une métropole comme Paris, les points de vente ne peuvent pas être en dessous d'un certain standard de qualité, en termes de relation et de satisfaction client. Pour séduire un consommateur versatile et surinformé, les marques n'ont d'autre choix que d'offrir des expériences d'achat réussies et différenciantes ; pour ce faire, elles rivalisent d'imagination pour scénariser les parcours d'achat, apporter du service et de la convivialité… C'est de ce foisonnement d'initiatives et d'innovations commerciales dont Paris Shop & Design veut rendre compte. » Le design a en effet, pour la CCI Paris, vocation à être un levier pour les commerces de la capitale. Ils doivent, en s'appuyant sur les talents créatifs présents dans les écoles de design et d'architecture de la ville lumière, savoir se saisir de cet atout créatif pour se différencier, à l'heure notamment de la convergence du numérique avec les autres canaux de vente. La CCI, par ce prix, souhaite donc aussi sensibiliser les 62 000 commerçants parisiens « en démontrant par l'exemple que le design apporte une authentique valeur ajoutée à leur activité. »