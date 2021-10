La CCI Paris Ile-de-France muscle lexportateur.com

Destiné à tous les acteurs impliqués dans l'export et accessible sur abonnement, lexportateur.com, répertorie la plupart des documents et règlementations nécessaires pour exporter dans plus de 175 pays. Aux deux abonnements historiques, Premium Export et Easy Export, un nouvel abonnement vient compléter la gamme : Primo Export.

Avec l'abonnement Premium Export, les entrepreneurs ont accès à la totalité des informations du site, aux dossiers pratiques de l'export et à des Masterclass. Ils bénéficient également d'un accompagnement juridique personnalisé. Avec l'abonnement Easy Export, les entrepreneurs ont accès à la totalité des informations du site. Ils doivent choisir entre les dossiers pratiques de l'export ou les Masterclass.

Le nouvel abonnement, Primo Export, est dédié aux projets d'internationalisation dans un pays spécifique. Il permet, pour 80 euros HT, d'accéder à une fiche pays et d'être mis en relation avec un conseiller TFE. Il donne la possibilité à une entreprise qui viserait un pays en particulier d'obtenir un maximum d'informations et de soutien à moindre coût.

Nouveaux services proposés aux abonnés à lexportateur, selon l'abonnement choisi :

Plus d'informations sur : www.lexportateur.com