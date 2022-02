La CCI Paris Île-de-France met les professionnelles de la tech’ à l’honneur

Comment faire bouger les lignes et inclure plus de mixité dans le milieu de la French Tech ? Dominique Restino, président de la CCI Paris-Île-de-France a invité Emilie Korchia, cofondatrice de myjobglasses.com et Soumia Malinbaum, vice-présidente du business développement du groupe Keyrus pour en parler.

Alors que la première a lancé sa start-up pour mettre en relation étudiants et professionnels dans le but de créer un réseau aux jeunes, la seconde travaille au sein d’un acteur international du conseil et des technologies et préside la CCI de Paris. Toutes deux professionnelles dans un milieu où seulement 6 % des dirigeants d’entreprises sont des femmes, elles auront à cœur d’évoquer leurs parcours professionnels et de souligner les enjeux auxquels le secteur fait face.



Le live se déroulera le 16 février à 10h, depuis la page Linkedin de la CCI Paris Île-de-France. Pour y participer, il suffit de s’inscrire sur le lien suivant : https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:6897134484991438848/ .