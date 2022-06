La CCI Paris Ile-de-France lance des programmes d’accompagnement pour les repreneurs

La CCI Paris Île-de-France a ainsi lancé des programmes d’accompagnement pour remédier à cela.

Si la reprise d’entreprise est une solution qui présente de nombreux avantages, elle nécessite aussi une bonne préparation. Aide à la recherche d’entreprise, cadrage du projet, mise en relation et discussion… Pour épauler les repreneurs, la CCI Paris Île-de-France a décidé de lancer des programmes d’accompagnement. L’entité veut ainsi former les entrepreneurs désireux de gérer une entreprise et démarrer un nouveau projet professionnel, et ce autour de deux grands pôles. Jusqu’en décembre 2022, les futurs chefs d’entreprise vont pouvoir s’inscrire gratuitement aux ateliers proposés par la CCI.

Deux grands pôles de formation

A travers un premier volet « Entrepreneur Leader », la CCI veut sensibiliser à la reprise d’entreprise qui s’adresse aux personnes motivées par un projet entrepreneurial et intéressées par la reprise d’une société ou d’une activité préexistante. En classe virtuelle, le repreneur sera testé sur sa motivation entrepreneuriale et pourra comprendre les enjeux d’une reprise, évaluer la faisabilité de son projet et définir une stratégie forte, ou encore intégrer un réseau d’entrepreneurs pour mieux appréhender tout le processus.

L’autre partie du programme est une formation de 5 jours, éligible au Compte professionnel de formation, qui va permettre de solidifier un projet auprès des cédants et des financeurs de la reprise. Ce stage de cinq jours se fait en présentiel, avec 8 modules qui vont de la construction du projet (financement, ressources, cibles, communication) à l’arrivée en entreprise (négociation, prise de fonction). Les inscriptions se font en ligne sur le site de la CCI Paris.