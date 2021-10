La CCI Paris Ile-de-France et le développement des entreprises à l'international

Un an après avoir été accompagnés par la CCI Paris Ile-de-France, plus de la moitié des chefs d'entreprise a en moyenne atteint ses objectifs. L'enquête montre également que 52 % des entreprises qui ont suivi le parcours mis en place par la CCI Paris Ile-de-France ont vu leur chiffre d'affaires à l'export augmenter entre 2017 et 2018.

Pour 59 % d'entre elles, la hausse de leur chiffre d'affaire est supérieure à 10 %. Être accompagnées a également permis à 39 % des entreprises de recruter dans le cadre du développement de leur activité à l'international.

Des objectifs différenciés

Pour tout entrepreneur, le développement de son activité à l'international est une nouvelle aventure. Chaque pays a ses spécificités (culturelles, réglementaires, sanitaires, administratives...) et chaque projet des objectifs singuliers et des priorités propres à chaque entreprise.

Des freins peuvent également apparaître comme en attestent 59 % des entreprises interrogées. Au-delà de l'action réglementaire et diplomatique de l'Etat pour alléger ou faire disparaître les freins existants, la CCI Paris Ile-de-France informe et suggère des solutions aux chefs d'entreprises dans une démarche personnalisée pour ne pas les laisser gérer seuls ces freins.

Une démarche qualitative

S'entourer des conseils et de l'expérience d'experts spécialistes des marchés à l'export, être informé, préparé et suivi dans son projet, apparaît pour les dirigeants d'entreprises comme un atout nécessaire à la réussite de leur développement à l'international.

Au sein de la “Team France Export Ile-de-France”, la CCI Paris Ile-de- France continuera d'apporter un service de haute qualité pour assurer l'accompagnement des entreprises à l'étranger, de manière concrète et pragmatique, contribuant ainsi à l'ambition exprimée par les Pouvoirs publics sur le développement de l'exportation.

Le vœu du Gouvernement est de faire passer le nombre d'entreprises exportatrices de 125 000 à 200 000 à la fin de ce quinquennat.

La CCI Paris Ile-de-France place ainsi l'appui au développement international des entreprises au cœur de ses missions, rejoignant le dispositif “Team France Export Ile-de-France”.

Dès le premier trimestre 2019, ses experts à l'international et ceux de l'agence nationale Business France seront réunis au sein d'une structure unique pour accompagner davantage d'entreprises à l'international en mettant en commun des savoir-faire reconnus, des méthodes et des outils performants.