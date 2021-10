Selon les chiffres, les défaillances d'entreprises ont diminué, mais demeurent très élevées. Les tribunaux de commerce franciliens recensent quelque 12 000 procédures par an, dont 80 % de liquidations immédiates.

Face à cette situation, les dispositifs de prévention permettent d'anticiper les difficultés en orientant, le plus tôt possible, les entreprises vers les solutions adaptées.

Pour aider les entreprises en situation critique et accompagner celles qui rencontrent les premières difficultés, Didier Kling, le président de la CCI Paris Ile-de-France, et William Nahum, le président du Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises (CIP), viennent de signer une convention de partenariat dans un triple objectif :

• mailler le territoire francilien pour avoir a minima un CIP par département (il en existe actuellement cinq – Yvelines, Seine-et-Marne, Paris, Hauts-de-Seine et Seine-Saint-Denis –) ;

• faire connaître davantage les dispositifs existants, en particulier en incitant les chefs d'entreprise en difficulté à venir aux “Entretiens du jeudi”, confidentiels et gratuits, où ils seront reçus par des experts ;

• dynamiser les structures existantes, notamment grâce à l'implication des CCI départementales et territoriales dans le dispositif.

Le CIP national réunit les compétences des avocats, experts-comptables, anciens juges de tribunal de commerce pour promouvoir, organiser et rendre accessible l'information la plus large pour favoriser la prévention des difficultés des entreprises. Il coordonne l'activité d'une soixantaine de CIP sur le territoire national. La CCI Paris Île-de-France accompagne les entreprises, de leur création à leur transmission, notamment lorsqu'elles rencontrent des difficultés juridiques, économiques ou financières.

Elle contribue déjà aux actions de prévention au travers de l'Oced (Observatoire consulaire des entreprises en difficulté) et en tant que tiers de confiance de la médiation du crédit depuis 2008. Elle regroupe huit CCI franciliennes (six CCI départementales et deux CCI territoriales).

La CCI Paris Île-de-France, au même titre que les autres CCI, et le CIP national, sont complémentaires dans leurs missions et renforcent leur coopération au service du développement des entreprises et plus particulièrement celles de la région Paris Île-de-France. C'est Philippe Grillault Laroche, diplômé d'expertise-comptable et ancien directeur général de CCI territoriales qui coordonnera la mise en œuvre de ce partenariat.