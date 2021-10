La CCI Paris IdF soutient l'entrepreneuriat en tant que partenaire officiel de GO Entrepreneurs

GO Entrepreneurs succède cette année au Salon des Entrepreneurs dans une version 100 % digitale, avec de nouveaux formats et une expérience encore plus immersive et connectée. La CCI Paris Ile-de-France a toute sa place au sein de ce laboratoire des dernières tendances entrepreneuriales en y apportant ses compétences et ses savoirs.

Au plus près des besoins des participants, la CCI Paris Ile-de-France est présente dans 6 espaces grâce auxquels les entreprises peuvent prendre rendez-vous avec ses experts dès maintenant pour échanger par visioconférence pendant 20 minutes :

- Un espace pour développer son envie d'entreprendre dans lequel les entreprises pourront échanger sur différents thèmes proposés (création d'entreprise, financement, digitalisation, prospection commerciale, reprise d'entreprise, international…).

- Un espace dédié aux solutions de la CCI Paris Ile-de-France pour accélérer les projets d'entreprendre et de développement (Start Entrepreneurs, Wacano, Boost Entrepreneurs, Positiv'Incuba'school et Sup'Excellence).

- 5 espaces dédiés aux écoles de la CCI Paris Ile-de-France qui présenteront leurs formations et répondront à toutes les questions. Les rendez-vous sont à prendre sur la page de l'école souhaitée : HEC Paris, Sup de Vente | Essym, FERRANDI Paris et ESCP Business School.

➡Pourquoi l'action des #jeunes est si importante dans cet « après crise » ?

➡Comment aider les jeunes à entreprendre pour changer le monde et la société?

Inscrivez-vous pour suivre mon intervention au Salon @GoEntrepreneurs 👉 https://t.co/B6QpAkf1qRpic.twitter.com/R2wkrG040X — Didier Kling (@didier_kling) June 2, 2021

La CCI Paris Ile-de-France participera également à 2 keynotes. L'une consacrée au thème "Les jeunes, un atout pour la relance et le monde d'après", animée par son président, Didier Kling, le mercredi 9 juin de 11h06 à 11h16. A travers son regard optimiste et visionnaire sur l'entrepreneuriat des étudiants plébiscité dans les écoles de la CCI Paris Ile-de-France, Didier Kling démontrera pourquoi l'action des jeunes est si importante dans cette période post-crise et comment ils peuvent changer le monde et la société grâce à l'entrepreneuriat.

L'autre keynote verra intervenir Dominique Restino, président de la CCI Paris, sur le thème "Jeune et reprise d'entreprise : un projet impossible ?" le jeudi 10 juin de 15h28 à 15h38. Celui pour qui la reprise d'entreprise n'a plus de secret constatera que pour assurer la pérennité des entreprises, les générations doivent se rencontrer et les jeunes comprendre qu'il existe des reprises pour toutes les personnalités, toutes les compétences et tous les métiers afin qu'un projet d'entreprise devienne une aventure entrepreneuriale exceptionnelle.